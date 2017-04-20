Ürettiği sipsileri tüm dünyaya satıyor

Burdur'da yaşayan Hüseyin Demir, yaklaşık yarım asırdır Yörüklere ait sipsi çalgısı yapıyor.

Güncellenme 20 Nisan 2017 22:02

Burdur'da yaşayan ve yarım asırdır sipsi üreten Hüseyin Demir, yöreye özgü enstrümanın yurt içi ve yurt dışında tanıtımını da yapıyor.

Demir (57), Teke yöresinin nefesli çalgılar grubunda yer alan ve Yörükler tarafından çok sevilen sipsinin tanıtımı için yarım asırdır emek harcıyor. Atölyesinde yaptığı sipsilerle uluslararası yarışmalara katılan Demir, enstrümanın dünya sesleri arasına girmesini hedefliyor. Demir, yabancı ülkelerdeki müzik marketlere de ürettiği sipsilerden gönderiyor.

Demir, yaptığı açıklamada, müzik aletiyle ilkokul yıllarında tanıştığını ve çaldığı ilk sipsiyi kendisinin yaptığını söyledi.

Kurduğu atölyede sipsiyi üretmeye devam ettiğini ifade eden Demir, enstrümanı yaparken huzur ve mutluluk bulduğunu dile getirdi. Demir, 1968 yılından beri aktif olarak icracı ve imalatçı olarak çalıştığına değinerek, "Hem icracı hem de imalatçı olarak çalışmaktayım. 49 yıllık bir serüven. Çok güzel şeylere imza attık. Bu yıla kadar 35 bine yakın sipsi yaptım." şeklinde konuştu.

AA