Ünlü ressam hayatını kaybetti

Özgün malzemelerle resimlerini yapan Türk ressam Yüksel Arslan 84 yaşında hayatını kaybetti

Güncellenme 20 Nisan 2017 20:42

Mine G. Kırıkkanat'ın twitter hesabında paylaştığı duyuru ile sanat dünyası yasa boğuldu. Kırıkkanat attığı tweet ile Türk ressam Yüksel Arslan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kırıkkanat tweet'inde "'Büyük Türk ressamı, aziz dostum Yüksel Arslan yaşadığı Paris'te bu sabaha karşı saat 2'de vefat etti. Başımız sağolsun' dedi.

Kırıkkanat ayrıca attığı bir başka tweet'te Yüksel Arslan'ın babasının işçi olduğunu, Arslan'ın dünya müzelerinde ülkesini gururlandırdığını yazdı.

YÜKSEL ARSLAN KİMDİR?

Yüksel Arslan, 27 Temmuz 1933 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde eğitimini tamamladı.

İlk sergisini 1955 yılında, Maya Galerisi'nde açtı. Toprak boyalar, bal, yumurta akı, sabun, ot, çay, tütün, kemik iliği, kan ve sidik gibi malzemeler kullanarak ürettiği boyaları kullandığı bu tekniği ilk olarak İnsanlı Günler isimli serisinde kullandı. Arslan, 1957-1958 yıllarında Eleşkirt'de askerlik görevini tamamladı. 1959 yılında İstanbul'da açtığı ikinci kişisel sergisini açtı.

1961 yılında 15 resmini bir galeride sergilemek üzere Paris'e giden ve orada yaşamaya başlayan Arslan, burada çeşitli sergilere katıldı.

Arslan bu dönemde, resimlerini adlandırmak için Fransızca art (sanat) ve peinture (tablo) sözcüklerini birleştirerek arture terimini oluşturdu ve eserlerini bundan sanra bu isimle tanımladı.

Arslan, eşi Lidy ile tanıştı ve çiftin bir çocuğu dünyaya geldi. 1967 yılında Ankara ve İstanbul'da açılan iki sergi için Türkiye'ye dönen Arslan, 1980'de, tarihöncesi çağlardan güncel döneme kadar, kendi üzerinde etkisi olan her şeyi resmettiği Etkiler dizisine başladı.

HABERTÜRK