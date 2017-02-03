Ünlü oyuncuyu Eminönü'nde kimse tanımadı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay şapka ve gözlük takarak tüm gün Eminönü'nde dolaştı ancak kimse tanımadı.

Güncellenme 03 Şubat 2017 15:01

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay şapka ve gözlükle kendisini kamufle ederek tüm gün Eminönü sokaklarında alışveriş yaptı, gezdi. Yeşilçay o kadar iyi kamufle olmuştu ki tüm gün ünlü oyuncuyu kimse tanımadı.

Tanınmamak için kendisini şapka ve gözlükle kamufle eden Yeşilçay planladığı gibi kimse tarafından tanınmadı. Bu şekilde tüm Eminönü'nde gezdiğini ve kimsenin kendisini tanımadığını da kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"Kimseler duymasın"

Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Yeşilçay, "Eminönü'nde dolaştım kimseler duymasın" notunu düştü.

Kaynak: Milliyet