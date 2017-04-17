Ünlü Boksör Bugatti Veyron’larını Satıyor

Floyd Mayweather 2011 Bugatti Veyron Grand Sport ve 2015 Veyron Grad Sport Vitesse modellerini satışa sundu.

Güncellenme 17 Nisan 2017 18:23

Lüks Yaşamı sayesinde sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden birisi olan ve dünya çapında büyük bir boksör olarak gösterilen Floyd Mayweather 2011 Bugatti Veyron Grand Sport ve 2015 Veyron Grad Sport Vitesse modellerini satışa sundu.

2011 Bugatti Veyron Grand Sport Araçlarına sahip olan ünlü boksörün bu araçlardan beyaz ve kırmızı renklere sahip otomobillerinin iç döşemeleri de aynı renkli döşemeler de kullanılıyor. 8,0 litrelik W16 motora sahip olan otomobilin Fiyatı ise yaklaşık olarak iki buçuk milyon Amerikan doları.

2015 Bugatti Veyron Grand Vitesse Mobile otomobili ise 1200 HP’lik Canavar gibi bir motor ile dikkat çekmekte. Bahsetmekte olduğumuz otomobilin fiyatı ise yaklaşık 4 milyon Amerikan doları. Bu otomobiller kuvvet yönünden, dış görünüşü ve iç deri döşemeleri ile oldukça göze hitap eden bir otomobil olmasını sağlıyor.

Araçları Kim Alacak?

Dünyaca ünlü Floyd Mayweather’ın bu Otomobillerine neden satışa sunduğu hala bilinmemekte. Bu harika arabaları siz de sahip olmak istiyorsanız ve ünlü bir isimden bu otomobilleri satın almak istiyorsanız istenilen ücretleri ödemeniz gerekmekte. Ne kadar yüksek bir fiyat olarak gözükse de bu tarz araçlara sahip olmak isteyen insanlar için de kaçırılmaması gereken bir fırsat haline dönüşmüş durumda. Bu otomobillerin değişik renk çeşitlerine de sahip olan dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather bu otomobillerinden sıkılmış olsa gerek.