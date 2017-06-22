Üniversite adayları dikkat: ÖSYM, LYS tercih kılavuzunu yayımladı

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından LYS'ye giren üniversite adayları için LYS tercih kılavuzu yayımlandı.

Güncellenme 22 Haziran 2017 16:56

ÖSYM, LYS tercih kılavuzunu şu şekilde duyurdu;

"2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 22 Haziran-4 Temmuz 2017 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır.

Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."