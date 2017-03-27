Ümit Milliler Azerbaycan'ı konuk edecek

Ümit Milli Futbol Takımı yarın hazırlık maçında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Azerbaycanlı ekibi konuk edecek.

Güncellenme 27 Mart 2017 11:15

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın hazırlık maçında Azerbaycanlı ekibi Kasımpaşa'da ağırlayacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın İstanbul'da Azerbaycan'ı konuk edecek.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, 2019 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan ay-yıldızlı ekip, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Azerbaycan ile karşılaşacak. Müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Teknik direktör Abdullah Ercan yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın Ukrayna ile 3 gün önce yaptığı hazırlık maçı 1-1 sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA