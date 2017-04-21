Uludere'de PKK saldırısı: 2 şehit, 2 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir grup PKK'lı teröristin saldırısında 2 asker şehit oldu. 2 asker de yaralandı.

Güncellenme 21 Nisan 2017 12:48

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyonlar başlatıldı. Çatışmalar devam ediyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen saldırıda biri üsteğmen 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Bölgede çatışma devam ediyor.

DHA'nın haberine göre Uludere İlçesi Andaç Bölgesi’nde bu sabah operasyon yapan güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker şehit olduğu, 2 asker de yaralandı.

İHA'nın haberine göre şehitlerden biri üsteğmen diğeri uzman çavuş rütbesi taşıyor.

Yaralı askerlerinse er rütbesinde olduğu bildirildi. Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edilirken, geniş çaplı operasyon başlatıldı.

TSK'dan açıklama geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri olayla ilgili bilgilendirme notu yaptı. Açıklama şöyle: "21 Nisan 2017 tarihinde saat 09.30 sularında Şırnak/Uludere/Nezirkıra kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz."

Hürriyet