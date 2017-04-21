Uludere'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 Türk askerini şehit eden PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncellenme 21 Nisan 2017 16:03

Şırnak'ın Uludere ilçesinde saldırı düzenleyerek 2 askerimizi şehit eden bölücü terör örgütü PKK üyesi teröristler etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada biri üsteğmen biri uzman çavuş 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Ensonhaber.com'da yer alan haberden edinilen bilgilere göre, Andaç Jandarma Tabur Komutanlığı Kopki Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce saldırıda bulunuldu.

Saldırıda 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgede düzenlenen operasyonda 6 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Ensonhaber.com