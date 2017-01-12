Uludere'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Beyaztepe Karaçalı-Düğündağı üs bölgelerinde devam eden operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, son bir hafta içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5 olduğu, operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.