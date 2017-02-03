Ukraynalılar kamyonlarla mermi taşıdı

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile askerler arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Avdeyevka kasabasına kamyonlarla mermi taşındı.

Güncellenme 03 Şubat 2017 15:49

Milliyet'te yer alan habere göre, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla askerler arasındaki çatışmalar şiddetleniyor, top seslerinin kesilmediği bölgede bir günde altı kişi öldü. Uluslararası haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda, tahliye edilen Avdeyevka kasabasına Ukrayna ordusunun kamyonlarla mermi taşıdığı görülüyor.

Rusya ve Ukrayna, yaklaşık 10 bin kişinin hayatına mal olan savaşın ardından bir kez daha karşı karşıya. Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçılarla askerler arasındaki çatışmalar beşinci gününe girdi. Patlayan top seslerinin kulakları sağır ettiği bölgede en az altı kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, dünden bu yana iki Ukrayna askeri, üç sivil ve bir ayrılıkçının öldüğünü duyurdu.

Sivillerden ikisi çatışmaların merkezindeki Avdeyevka kasabasında vuruldu. Bir diğer sivil ise Donetks kent merkezinde. Bölgede çatışmaları takip eden İngiliz bir fotoğrafçı ise, Perşembe gecesi atılan bir top nedeniyle gözünden yaralandı.

Çatışmaların başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı, en az 15.

Kamyonetlerle havan topu taşındı

Ukrayna Ordusu, yaklaşık 16 bin insanın yaşadığı Avdeyevka kasabasını tahliye etmeye dün başlamıştı. Boşaltılan kasaba, Rusya yanlısı ayrılıkçıların merkezi Donetsk'e 10 kilometre mesafede bulunuyor.

Uluslararası haber ajansları, sıcak bölgeden çok sayıda fotoğraf geçiyor. Avdeyevka çevresinde havan topu taşıyan kamyonetler, yıkılmış evlerine acı dolu gözlerle bakan siviller, zarar gören elektrik hatlarını onaran teknisyenlerin yer aldığı fotoğraflarda en dikkat çeken kare, bir tanka mermi yükleyen askerler. Hem AP hem de Reuters'ın fotoğrafladığı söz konusu askerler, bir kamyondaki mermileri tanka aktarıyor.

Tahliye edilen bir yaşlı kadın ise, sedye haline getirilmiş bir battaniyeye konularak askeri araca bindirildi.

Dün Macaristan'ı ziyaret eden Rusya lideri Vladimir Putin, Kiev yönetimini Minsk anlaşmasını ihlal etmekle suçladı. Ukraynalı milis güçlerinin muhalefetin bölgelerini hafta sonu işgal ettiğini savunan Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Daha sonra bu saldırı geri püskürtüldü. Saldırının şimdi gerçekleştirilmesinin birçok sebebi var. Birincisi, Ukrayna yönetiminin şimdi paraya ihtiyacı var. Ukrayna, Avrupa Birliği'nden (AB), ABD'den ve uluslararası para kurumlarından kendini saldırıya uğramış gösterirse paraya ulaşabileceğini düşünüyor.

İkincisi Ukrayna yönetimi, ABD'deki başkanlık seçimlerinde tek bir adaya destek verdi. Ukrayna oligarşisi söz konusu adayın kampanyasını finanse etti ama bu aday kaybetti.

Üçüncü sebep ise Ukrayna'nın sosyal ve ekonomi politikası iflas edip, muhalefet güçlenmeye başlayınca bunu bir şeklide bastırmak istiyor ve bunun kolay yolu ise bir çatışmayı alevlendirmek. Diğer bir görüşümüz ise bugünkü Ukrayna yönetimi Minsk Antlaşması'nı uygulama konusunda kesinlikle hazır değil ve bundan vazgeçmek için ise sebep arıyor.''

AB ve ABD Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uyguluyor

Üç yıl önce Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı isyancılar ve ordu arasında başlayan çatışmalar, Kırım'ın Moskova tarafından ilhak edilmesi ile sonuçlanmıştı.

2015 yılında Minsk anlaşmasını imzalayan taraflar, çatışma bölgesindeki cephe hatlarından ağır silahları çekmekle yükümlü.

Rusya'yı Ukrayna'daki isyancılara doğrudan destek vermekle suçlayan ABD ve Avrupa Birliği, Moskova'ya ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

Kaynak: Milliyet