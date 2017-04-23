Ukrayna'da AGİT'e ait araç patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk bölgesinde yer alan görevli Ukrayna’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ekibinin aracı patladı.

Güncellenme 23 Nisan 2017 18:32

Ukrayna’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Ukrayna Özel Gözlem Misyonuna ait bir aracı infilak etti. Patlamada bir ABD vatandaşı adam hayatını kaybetti, bir Alman kadın yaralandı.

Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk bölgesinde yer alan görevli Ukrayna’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ekibinin aracı patladı.

Aracın mayın üzerinden geçmiş olabileceği ifade ediliyor. Olayda AGİT ekibinden ölen ve yaralananlar oldu.

İlk belirlemelere göre bir ABD vatandaşı hayatını kaybetti. Alman bir kadının da yaralı olduğu biliniyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı yaralı sayısının 2 olduğunu belirtiyor.

Milliyet