UEFA'dan Türk kadın hakemlerine görevlendirme

UEFA, FIFA kokartına sahip Türk kadın hakemlerimiz Neslihan Muratdağı ve Deybet Gök'ü 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elit tur etabında görevlendirdi.

Güncellenme 03 Nisan 2017 17:37

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, UEFA, FIFA kokartlı Türk kadın hakemler Neslihan Muratdağı ve Deybet Gök'ü, 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur etabında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hakem Neslihan Muratdağı ve yardımcı hakem Deybet Gök'ün, 5-10 Nisan tarihlerinde Antalya'da oynanacak 2017 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur 2. Grup maçlarında görev alacakları belirtildi.

Neslihan Muratdağı ile Deybet Gök'ün, 5 Nisan Çarşamba günü Danimarka-Çekya, 7 Nisan Cuma günü İngiltere-Danimarka ve 10 Nisan Pazartesi günü Çekya-İngiltere müsabakalarında görev alacakları aktarıldı.

Kaynak:AA