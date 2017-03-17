UEFA'da çeyrek finalistler belli oldu

Dün akşam oynanan rövanş maçında rakibi Olympiakos'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş işe birlikte yarı final için mücadele edecek diğer ekipler de belli oldu.

Güncellenme 17 Mart 2017 10:50