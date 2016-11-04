UEFA, haftanın 11'inde Sow ve Numan'a yer verdi

UEFA'nın resmi sitesinden duyurulan haftanın 11'inde, Fenerbahçeli Sow ve Osmanlısporlu Numan yer aldı.

Güncellenme 04 Kasım 2016 17:03

UEFA Avrupa Ligi haftanın 11’ini Fenerbahçe’nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow ile Osmanlıspor’un defans oyuncusu Numan Çürüksu da yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta karşılaşmalarının sona ermesinin ardından haftanın 11'i belli oldu. UEFA resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Moussa Sow, Fenerbahçe’nin evinde Manchester United’ı 2-1 mağlup ettiği maçın 2. dakikasında attığı rövaşata golü ile haftanın 11’ine seçildi. Haftanın 11’in de yer alan başka bir isim de Osmanlıspor’un defans oyuncusu Numan Çüruksu oldu. Osmanlıspor’un deplasmanda Villarreal’i 2-1 yendiği mücadelede başarılı bir performans gösteren Numan Çürüksu da bu listede yer aldı.

HAFTANIN İLK 11’İ ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:

“Fahrmann (Schalke 04), Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Sadygov (Karabağ), Van Dijk (Southampton FC), Taison (Shaktar Donetsk), Stancıu (Anderlecht), Giuliano (Zenit), Hwang (Salzburg), Sow (Fenerbahçe), Aduriz (Athletic Bilbao), Dzeko (Roma)”

NTV