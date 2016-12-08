UEFA Dinamo Kiev ve Beşiktaş hakkında soruşturma başlattı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık Salı günü Ukrayna'da oynanan ve Dinamo Kiev'in Beşiktaş'ı 6-0 yendiği karşılaşma hakkında disiplin soruşturması açıldı.

Güncellenme 08 Aralık 2016 14:17