UEFA Barceleno hakkında soruşturma başlattı

Barcelona-PSG maçında yaşanan olaylar nedeniyle Barcelona hakkında soruşturma başlatıldı.

Güncellenme 10 Mart 2017 16:48

UEFA, İspanyol ekibi Barcelona'nın Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk ettiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yaşanan olaylar nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, ilk maçta elde ettiği 4-0'lık skor dezavantajına rağmen rövanşta Paris Saint-Germain'i 6-1 yenerek çeyrek finale yükselen Barcelona Kulübü hakkında, taraftarlarının yaptığı taşkınlık nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, konuyu 23 Mart'ta görüşecek.

NTV