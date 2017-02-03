UEFA Avrupa Ligi listeleri açıklandı

Beşiktaş'tan Demba Ba ve Ersan Gülüm, Fenerbahçe'den Salih Uçan ve Stoch kadroya alınmadı.

Güncellenme 03 Şubat 2017 23:16

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların UEFA'ya bildirdiği kadroda Demba Ba, Rhodolfo, Aras Özbiliz, Ersan Gülüm ve Veli Kavlak yer almadı.

22 kişilik kadroda bulunan isimler şöyle;



"Fabri, Mitroviç, Adriano, Tosic, Quaresma, Aboubakar, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay, Necip, Cenk Tosun, Tolga Zengin, Marcelo, Andreas Beck, Atınç Nukan, Ryan Babel, Gökhan Gönül, Gökhan İnler, Caner Erkin, Talisca, Utku Yuvakuran."

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosundan Salih ve Stoch çıkarıldı, listeye Fernandao ve Aatıf eklendi.

Sarı-lacivertlilerin sezonun ilk bölümünde UEFA'ya gönderdiği listeden çıkarılan Salih Uçan ve Stoch'un yerine Jose Fernandao ile Aatıf Chahechouhe kadroya alındı.

Ayrıca, Büyükşehir Gaziantepspor'a kiralanan Ramazan Civelek'in yerine genç oyuncu Yiğithan Güveli kadroya dahil edildi.

UEFA'nın internet sitesinde yer verilen sarı-lacivertlilerin 22 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulundu:

Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran, Fabiano Ribeiro, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Gregory van der Wiel, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Ozan Tufan, Volkan Şen, Aatıf Chahechouhe, Jeremain Lens, Robin van Persie, Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Jose Fernandao.

NTV