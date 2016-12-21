Uçuk genetik mirasınız olabilir

Yapılan araştırmalar, uçuk virüslerinin genetik olarak nesilden nesile aktarılabildiğini ortaya koyuyor.

Güncellenme 21 Aralık 2016 21:00

Halk arasında uçuk diye bilinen, tıpta ise herpes simplex adıyla geçen bu hastalık hemen herkesin tiksindiği ve nefret ettiği bir hastalıktır.

Bu virüsün sebebi hala tam olarak anlaşılmış değildir. Fakat son yapılan araştırmalar uçuk virüsünün dna daki bir gen dizilimiyle;kalıtsal bir biçimde taşındığını ortaya koydu.



Yapılan istatistikler yeryüzündeki insanların yüzde 60 ının hayatlarında bir kere uçuk çıkarmış olduğunu söylüyor. Uçuğu da zaten bir kere ortaya çıkınca vücuda yerleşiyor ve tedavisi çok zor bir hastalık halini alıyor.

Peki Uçuğun Sebepleri Nelerdir?



Uçuk bağışıklık sisteminin zayıflığından faydalan bir hastalıktır. Bu durumda genelde kişi hastalandığında, yetersiz beslendiğinde hatta uzun süre yetersiz uyuduğunda ortaya çıkabilmektedir. Aşırı üzüntü, stres ve yorgunluk da uçuğun nedenleri arasında sayılabilir.



Uçuğun Tedavisinde Doğal ve Etkili Yöntemler Nelerdir?



Öncelikle şunu söyleyelim. Uçuğun tedavisinde ilaç kullanmak sadece geçici bir çözümdür ve zamanla bağışıklık sisteminizin zayıflamasına sebep olur. Uçuk da zaten bağışıklık sisteminin zayıflığından faydalan bir hastalık olduğu için bir müddet sonra olay kısır döngüye girer. Ayrıca herpes simplex virüsü ilaca karşı çok hızlı uyum sağlayabilen bir virüstür. Dolayısıyla bir müddet sonra kullandığınız ilaç da bir işe yaramayacaktır. Bu yüzden doğal tedaviler her zaman önceliğiniz olmalıdır.

Evde bu hastalık için yapabileceğiniz doğal tedaviler:

Uçuğun üzerine buz ile kompres yapın ve bunu düzenli aralıklarla tekrar edin. Buzun soğutucu etkisi ağrıyı azaltacaktır.

Doğal antibiyotik olarak da bilinen sarımsak bu tedavide en etkili yöntemlerden. Sarımsağı ezdikten sonra elinizle uçuğun üstüne yayın ve o şekilde 1-2 dakika boyunca masaj yapın. Sarımsağın suyunun uçuğun her yerine değdiğine ve homojen bir biçimde dağıldığına emin olun. Sarımsağın tedavi edici etkisini hissedeceksiniz.



Bunların haricinde şu anda Türkiye'de az kişi tarafından bilinen ve uygulanan özel bir yöntem bulunmaktadır. Tedavinin uygulandığı kişilerde uçuğun bir daha çıkmamak üzere %98 oranında yok olduğu gözlemlenmiştir.

Sabah