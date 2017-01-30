Uçaklarda Radyasyon Tehlikesi Var Mı?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan son raporda özellikle radyasyonun kanser üzerinde bir etkisi olduğu belirtilirken, Amerikan Havacılık Ve Uzay Dairesi’nden bu id

Güncellenme 30 Ocak 2017 14:16

Son dönemlerde insan yaşamına daha fazla teknolojinin girmesi, insan vücudunun radyasyona daha fazla maruz kalmasına yol açarken özellikle bu konuda yurt dışında farklı tartışmalar yapılıyor. Geçtiğimiz dönemlerde Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan yeni raporda, radyasyon için kanserin en büyük nedenlerinden birisi olduğu belirtilirken, özellikle yıl boyunca sürekli uçak seyahati yapan kişilerin bu konuda daha tehlike altında olduğu belirtilmişti.

NASA’dan Dikkat Çekici Rapor!

Uçuşlarda kişilerin ne kadarlık bir radyasyona maruz kaldığı Amerikan Havacılık Ve Uzay Dairesi tarafından yapılan araştırma ile birlikte ortaya çıkarıldı. Araştırmada özellikle uçağın 8 bin metrenin üzerine çıktıktan sonra radyasyona maruz kalmaya başladığı ifade edildi. Yüksekliğin artış göstermesi radyasyon miktarının da artmasına yol açarken özellikle kıtalararası yapılan uçuşlarda kişilerin radyasyona daha fazla maruz kalması söz konusu. Hazırlanan bu rapor ile birlikte özellikle havayolu firmalarında çalışan kişilerin sürekli radyasyona maruz kaldığı belirtilirken, uçuş yapılan bölgelerin de radyasyon üzerinde farklı bir etkisi bulunuyor.

Kutuplarda Radyasyon Daha Fazla!

Kutuplar üzerinde yapılan uçuşların ekvator üzerinde yapılan uçuşlara göre daha yüksek bir radyasyon yaydığı belirtilirken, Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Havacılık Ve Uzay Dairesi tarafından hazırlanan bu rapor kişilerin radyasyon konusunda oldukça tehlikeli bir dönemden geçtiğini gösteriyor.