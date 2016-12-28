Uber’den İddialara Yanıt Geldi!

İstanbul'da faaliyetlerine başlayan Uber için geçtiğimiz günlerde gündemde yer alan haberler hakkında önemli bir açıklama yapıldı.

Güncellenme 28 Aralık 2016 22:44

Uber’in İstanbul'daki faaliyetlerine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından engel konulduğu ve bu sistemi kullanan ve bu hizmeti sunan tüm kişilere ceza kesileceği açıklanmıştı. Yapılan bu açıklamanın ardından gözler Uber’e çevrilirken bu konuda oldukça farklı bir açıklama geldi.

Gelişmeler Çarpıtıldı!

Açıklamada Uber uygulamasının korsan taşımacılık ya da benzer şekilde kabul edilen araçlara yönelik çıktığı ve Uber ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Uber’in taşımacılık ya da korsan taksicilik gibi bir hizmet olmadığı özellikle vurgulanırken bu tür yaptırımların da Uber adına uygun olmadığı ifade edildi.

Ayrıca Türkiye de dahil olmak üzere Uber’in dünyanın her yerinde tüm resmi yasalara ve mevzuatlara uygun bir şekilde operasyonların sürdürdüğü açıklanarak şu an için bir problem olmadığı net bir şekilde ifade edildi .

Peki Gönderilen Dilekçeler Neydi?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından şubelere dilekçenin yollandı Uber tarafından da onaylandı. Dilekçede kapsam altına alınan araçların, vergisiz olarak taşımacılık yapan ya da farklı bir sistem üzerinden taksi hizmeti veren fakat korsan olarak bu işi yapan araçlar olduğu belirtildi. Bu açıdan geçtiğimiz günlerde piyasaya sunulan Uber hakkındaki haberlerin asılsız olduğu ve spekülasyon olarak ortaya atıldığı da bu resmi açıklamayla anlaşıldı.