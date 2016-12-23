Uber, Snapchat Filtrelerini Ekledi

Geçtiğimiz ay, Uber, uygulamanın tamamen yeniden tasarlanmış ve aerodinamik bir versiyonunu sunarken yeni özelikler de eklendi.

Güncellenme 23 Aralık 2016 17:33

Uber için yapılan yenilikler ile birlikte daha temiz bir ara yüz sunulurken uygulama üzerindeki karışıklıklar da iyileştirildi. Üstelik yapılan güncellemelerde Snapchat’te bulunan bazı özelliklerin de ekleneceği belirtilmişti. Hedef özellikler ise Snapchat filtresi ve arkadaş konumunu hedef olarak kullanma. Bugün, Uber için bu özellikler hayata geçirilirken şimdiden özelikler ile ilgili detaylar gelmeye başladı.

Uber’deki Snapchat Özellikleri Neler?

Snapchat filtresi yalnızca, gitmek istediğiniz yere giderken, araçtayken çalışır. Bu özelliği kullanmak için Uber'in yeni özet akışına ulaşmak için ekranı hızlıca kaydırın. Bu sayede birkaç yeni Snapchat filtresinin kilidini açmak için bir ekranın açıldığı görülür. Bu aşamada yapacağınız işlemler için Snapchat'a yönlendirme yapılır. Unutulmaması gereken en önemli detay bu özelliklerin ve filtrelerin sadece bir Uber aracında olduğunuzda geçerli olacağı ve kullanıma açılacağıdır. Hedefinize tahmini varış zamanını gösteren standart bir Uber filtresinin yanı sıra farklı özellikler içeren filtreler de var.

Arkadaş Konumu Nasıl Kullanılır?

Diğer bir özelikle olan arkadaş konumu için ise kişilerin arkadaş olarak tanımlanması ve ardından konumun açık bir şekilde paylaşıma açılması gerekiyor. Böylece istenilen konum için kişiler uygulama üzerinden talepte bulunabilecek. Bu tip özelikler ile temel hedef Uber’i daha etkin bir hale getirmek olurken bu güncelleme sonrasında Uber’in nasıl bir etki göreceği de merak ediliyor.