Uber İtalya'da Yasaklandı!

Dünyanın pek çok farklı bölgesinde kullanımda olan Uber için İtalya'da oldukça farklı bir süreç yaşanıyor.

Güncellenme 10 Nisan 2017 23:12

Özellikle taksi sektörüne darbe vurduğu gerekçesiyle bugüne kadar eleştirilerin odağında olan araç paylaşım uygulaması Uber, pek çok hükümetin ve organizasyonun eleştiri odağında bulunuyor. Özellikle ilk olarak Amerika'da ortaya çıkan ve pek çok tartışmaya rağmen kısa süre içerisinde dünya geneline yayılan Uber için İtalya'da yaşananlar firmanın İtalya'da faaliyet göstermesini engelledi. Öyle ki yapılan açıklamalara göre İtalya'da Uber’in kullanılması tamamen yasaklanmadı.

Karar Süreci Nasıl Alındı?

Bu kararın alınmasındaki yetkili merci ise mahkemeler oldu. Roma'da bir yerel mahkeme tarafından görülen davada Uber’in haksız rekabet yarattığı ve bu nedenle de İtalya'da faaliyet göstermesinin uygun olmadığı belirtildi. Uber için mahkeme kararının verilmesinin ardından 10 günlük bir süreç başlatılırken bu 10 günlük süreç içerisinde tüm faaliyetlerini sonlandırılması gerekiyor. Aksi halde 10 bin 600 dolarlık para cezası firma için kesilecek. Üstelik faaliyetlerinin durdurulması ve hala devam ettirilmesi halinde ise markaya daha yüksek cezaların kesilmesi gerekecek.

Uber tarafından mahkeme kararı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat önümüzdeki süreçlerde bu konuda resmi bir açıklamanın yapılması ve kesin bir karara varılması bekliyor. Geçtiğimiz aylar içerisinde Türkiye'de de oldukça farklı tartışmalar yapılmış ve Uber’in İstanbul'da yasaklanması noktasında ciddi baskılar kurulmuştu. Mevcut tartışmalara bakıldığında Uber’in çok popüler olsa da önümüzdeki süreçte pek çok farklı ülkeden de çıkabilmesi ve faaliyetlerini daha kısıtlı bir şekilde sürdürmek zorunda kalması da söz konusu.