Uber İle Google Harita Entegrasyonu Yapıldı

Dünyanın pek çok bölgesinde kullanımda olan Uber’in Google Haritalar servisi ile entegre edildiği belirtildi.

Güncellenme 13 Ocak 2017 23:11

Google tarafından geçtiğimiz yıl içerisinde yapılan açıklamalarda Google Haritalar uygulamasına araç servislerinin dahil edileceği ve bu servislerin Google Haritalar üzerinden daha etkin bir şekilde kullanılabileceği belirtilmişti. Yapılan bu açıklamaların üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra ise Google yeni bir açıklama ile yeni özelliğin kullanılma sunulduğunu duyurdu. Öyle ki artık Uber sistemini kullanmak isteyen kişiler Google Haritalar üzerinden kolay bir şekilde destek elde edebilecek.

Uber İçin Büyük Yenilik!

Google blog üzerinden yapılan resmi açıklamalarda sistem sayesinde kullanıcıların Uber sistemini daha kolay bir şekilde kullanabileceği ve üstelik Google'dan çıkış yapmaya gerek kalmadan ödemenin dahi telefonlar aracılığıyla gerçekleştirileceği söylendi. Daha kolay bir şekilde Uber sisteminden yararlanılmasını sağlayan Google Haritalar, bu açıdan mevcut özelliğiyle Uber kullanımını daha da kolay bir hale getirecek ve kullanıcı sayısını da arttıracak.

Blog hesabı üzerinden yapılan resmi açıklamalarda yeni özellik ile ilgili tanıtıcı video da paylaşılırken kullanıcıların telefonlarında Uber uygulamasını kullanması dahi gerekmeyecek. Yeni bir entegrasyon ile Google Haritalar servisini geliştiren Google, Uber araçlarının çağırılması, Uber servisinin kullanımı, ödemenin yapılması işlemlerini sadece Google Haritalar’ı ile sağlayabilecek.

Yapılan açıklamalar sonrasında gerçekleştirilen incelemelerde ilgili özelliğin şu anda Türkiye için geçerli olmadığı görülürken önümüzdeki dönemlerde Google Haritalar’ın güncellemelerinin devam etmesi ve daha fazla alanda kullanılması bekleniyor.