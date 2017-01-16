Twitter’da Güncelleştirilmiş Profil Resminizi Tweetlenecek!

Twitter, kullanıcıların zaman çizelgelerindeki görsel içeriği artırmak ve daha fazla etkileşime teşvik etmek için yeni bir özellik sunacak.

Güncellenme 16 Ocak 2017 23:11

Yeni özellik ile birlikte artık profil resmini yeni güncelleyen kullanıcıların değişiklikle ilgili mesaj gönderebileceği önerilecek. Kullanıcılar tarafından gönderilecek bu mesajlara #NewProfilePic eklenecek ve böylece Twitter genelinde de tek bir etiket üzerinden kullanıcıların değişen profil fotoğrafları görülebilecek.

TechCrunch tarafından paylaşılan son haberde Twitter için son özellikler detaylı bir şekilde verildi. Üstelik bu haber sitesi tarafından paylaşılan bilgiler sektörde ilk olduğu gibi Twitter duyurusu öncesinde konu hakkında bilgi alınmasını sağladı.

Android İçin Yeni Özellik Geldi

Twitter için geliştirilen eklenti, şimdi tüm kullanıcılar tarafından Android’de kullanılabilecek. Alınacak güncelleme sonrasında kullanıcıların değişiklikler sonrasında yeni özelliği denemsi mümkün olacak. Genel olarak bakıldığında Twitter deneyiminde ufak bir değişiklik olsa da, kullanıcı etkileşimini artırmak için kullanıcıların ilgi gösterebileceği bir özellik olarak ön plana çıkabileceği tahmin ediliyor.

Facebook gibi platformlarda benzer durumlarda otomatik olarak profil fotoğrafı için detaylar paylaşılırken, Twitter’da sadece öneri sistemi uygulanacak ve kullanıcıların istemesi halinde mesaj profil üzerinden yayınlanabilecek.

Twitter için geliştirilen bu sistem, yönetimin yenilik getirebilmek adına yeni özellikler üzerinde çalıştığını gösterirken, Twitter sisteminin önümüzdeki günlerde farklı özellikler ile zenginleştirilmesi bekleniyor. Bu bakımdan yapılacak toplu bir açıklama ile birlikte sistem için farklı özellikler duyurulabilir.