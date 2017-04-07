Twitter Lite Geliyor!

Düşük ve yavaş internet bağlantılarında yönelik Twitter'ın özel versiyonunun sunulacağı öğrenildi.

Güncellenme 07 Nisan 2017 22:31

Özellikle yavaş bağlantılarda Twitter kullanımı çok fazla mümkün olmazken bu konuda kullanıcıların işini kolaylaştırmak isteyen Twitter, Lite adı verilen yeni bir versiyon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son paylaşımlar ile birlikte görüntülenebilen Twitter Lite telefonda sadece 1 MB’lık bir alan kaplıyor. Böylece kullanıcılar hem depolama alanından tasarruf sağlıyor hem de düşük bağlantılarda dahi Twitter kullanımında herhangi bir sorun yaşamaktan kurtulabiliyor.

Twitter Lite Verimli Olacak

Uygulama için yapılan açıklamalarda uygulamanın özellikle yüzde 30'a varan daha hızlı bir performans sağladığı belirtildi. Üstelik navigasyon konusunda da yeni uygulama çok daha başarılı. Yeni uygulamanın en cazip özelliklerinden bir tanesi ise herhangi bir kısıtlamanın olmaması. Bu bakımdan kullanıcılar Twitter Lite uygulamasını kullanırken Twitter'ın tüm uygulamalarını ve özelliklerini de kullanma şansına sahip olacak.

Bu bakımdan herhangi bir kısıtlamanın yaşanması söz konusu değil. Veri kullanımında da yüzde 70 oranında bir verim sağlayacak olan Twitter Lite bu açıdan kullanıcıların cazip bir fırsat elde etmesini sağlayacak. Uygulama için yapılan açıklamalarda uygulamanın özellikle mobil veri kullanımını da minimuma indirilmesi sayesinde kullanıcıların bu konuda kota dostu b,r Twitter kullanma şansının olduğu belirtildi. Üstelik bildirimlerin anlık bir şekilde alınması ya da internet bağlantısı olmasa da çevrimdışı bir şekilde destek sunulması yeni uygulamanın en önemli özellikleri arasında yer alıyor.