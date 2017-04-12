Türkiye'deki markalı konutların yüzde 21'i yabancıya satıldı

Geçen yıl Türkiye genelindeki markalı konutların yüzde 21'i yabancı yatırımcıya satıldı.

Güncellenme 12 Nisan 2017 12:04

REIDIN Türkiye Ülke Müdürü Kerim Bertrand, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi ve GYODER ile veri gönderim protokolü yapmış firmaların markalı konut projelerini kapsayan araştırmalarının sonuçlarını AA muhabiri ile paylaştı.

Geçen yıl kampanyaların da etkisiyle markalı konutların satış hızının olumsuzluklara rağmen iyi gittiğini dile getiren Bertrand, toplam satılan markalı konutların yüzde 21'ini yabancıların aldığını söyledi.

Bertrand, geçen yıl ocakta yapılan markalı konut satışlarının yüzde 34'ünün yabancılara yönelik olduğunu kaydederek, bu oranın şubatta yüzde 30, martta, nisanda, mayısta yüzde 23 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Haziranda tekrar yüzde 24'e çıkan oranın temmuzda yüzde 18'e düştüğünü aktaran Bertrand, "Markalı konutlardaki yabancıya satış oranımız ağustos ayında yüzde 25'e çıkarak yılın en iyi üçüncü performansını gösterdi. Oranlar eylülde yüzde 22, ekimde yüzde 11, kasımda yüzde 14, aralıkta yüzde 8 oldu." dedi.

Bertrand, yabancıya satış oranının yeni yıla iyi başlamadığını ocakta yüzde 3, şubatta yüzde 4 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

"Yüzde 33'ü peşin"

Bertrand, bir yıl içinde yerli ve yabancıya satılan toplam markalı konutların yüzde 33'ünün peşin para verilerek alındığını söyledi.

Geçen yıl markalı konut satışlarının yüzde 33'ünün banka kredisi ile gerçekleştiğini ifade eden Bertrand, yüzde 34'ünün ise senetle satıldığını aktardı.

Bertrand, "Markalı projelerdeki satışların kasım ayında yüzde 15'i, aralıkta yüzde 22'i, ocakta yüzde 27'si banka kredisi ile satılırken şubatta kredi kullanım oranı kampanyaların etkisiyle yüzde 48'e yükseldi. Şubat ayında peşinat kullanım oranı yüzde 29, senet kullanım oranı ise yüzde 24 olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

AA