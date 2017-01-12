Türkiye’de S7 Serisi Ne Zaman Güncellenecek?

Samsung tarafından geliştirilen ve Türkiye'de kullanıma sunulan Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri için Türkiye'ye önemli açıklama yapıldı.

Güncellenme 12 Ocak 2017 23:44

Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından kullanılan Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerinde kullanıcılar telefonların Android Nougat sürümüne ne zaman geçeceğini merak ediyor. Öyle ki dünyanın pek çok farklı bölgesinde güncellemelere başlanırken Türkiye için bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Fakat Samsung Türkiye için tarafından yapılan yeni açıklamalarda telefonların güncelleme alacağı tarih net bir şekilde paylaşıldı.

İşte Beklenen Tarih!

Açıklamalara göre Türkiye'deki kullanıcılara yönelik 17 Ocak tarihi itibariyle güncellemeler dağıtılmaya başlanacak.Bu açıdan 17 Ocak tarihi sonrasında telefonlara gelecek güncellemelerin yüklenlmesiyle birlikte kullanıcılar Galaxy S7 serisinde Android Nougat deneyimi yaşamaya başlayabilecek.

Bugüne kadar pek çok farklı güncellemeyi Türkiye'deki kullanıcılarına fazla gecikme yaşamadan sunan Samsung, S7 serisinde de benzer bir strateji yürütüyor. Yapılan resmi açıklamalarda 17 Ocak tarihi itibariyle kesin olarak dağıtılacağı belirtilen Android Nougat, böylece kullanıcıların çok farklı bir işletim sistemini denemesini sağlayacak.

Nougat Farklı Bir Deneyim Sunacak

Android Nougat işletim sistemine geçiş yapılması ile birlikte telefonlarda mevcut olmayan pek çok özellik kullanıma sunulacak. Google tarafından bugüne kadar geliştirilen en iyi Android sürümü olduğu iddia edilen Nougat, bu bakımdan telefonlardaki kullanıcı deneyimini daha da artıracak. Üstelik yüksek performans artışı, daha uzun pil kullanımı gibi önemli özellikler de Android Nougat ile birlikte sunulmuş olacak.