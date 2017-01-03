Türkiye’de Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Yükselecek!

Türkiye'de kurulması planlanan Nanoteknoloji Araştırma Merkezi için çalışmalar sıkı bir şekilde başlatıldı.

Güncellenme 03 Ocak 2017 14:07

Hacettepe Teknokent tarafından yapılan açıklamalarda Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nin kurulması amacıyla fizibilite çalışmalarına başlandığı ve kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanarak merkez inşaatına başlanacağı belirtildi.

Türkiye'de nanoteknoloji konusunda önemli çalışmalar yapılmazken,özellikle Hacettepe Teknokent tarafından son dönemlerde yoğun olarak yeni projeler üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Hacettepe Teknokent yönetim kurulu başkanı Candan Gökçeoğlu, özellikle nanoteknolojinin Türkiye'de iyi bir hale gelmesi halinde daha hızlı bir şekilde gelişme sağlanabileceğini fakat bunun için öncelikli olarak yetişmiş insan gücüne ihtiyaç olduğun söyledi.

İlk Önce Personel Yetiştirilecek

Hacettepe Teknokent bünyesinde kurulacak olan araştırma merkezi öncelikli olarak Türkiye'de yetiştirilmiş insan gücüne önem verecek ve eğitimler ile birlikte daha fazla kişinin bu alana ilgi göstermesi sağlanacak. Şu anda dünya genelinde nanoteknolojiye önem veren ve farklı projeler ile oldukça hızlı bir şekilde ilerleme kaydeden ülkeler bulunurken, Türkiye'de bu alanda çalışma yapılmamasının dışında yeterli sayıda uzmanın bulunmaması da en büyük handikaplardan birisi olarak görülüyor.

Sağlık, gıda ve enerji alanında pek çok farklı yeniliğe imkan tanıyan nanoteknoloji, özellikle farklı özelliklerdeki ürünlerin üretilmesinde de etkin bir rol oynuyor. Bu açıdan nanoteknoloji altyapısı üzerinde geliştirilecek projeler için şu anda ilk hedef yeterli teknik bilgiye sahip olan personellerin yetiştirilmesi.