Türkiye'de konut satışları artış gösterdi

Türkiye genelinde 2016 yılı süresince bir önceki aya göre konut satışlarında yüzde 4 oranında artış meydana geldi.

Güncellenme 24 Ocak 2017 11:41

Türkiye genelinde 2016'da satılan konut sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 artarak 1 milyon 341 bin 453 oldu. Konut satışları aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,6, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 0,1 artarak 142 bin 713 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı aralık ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde geçen yıl 1 milyon 341 bin 453 konut, satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 4 artış gösterdi.

Konut satışlarında İstanbul 232 bin 428 konut ile en yüksek paya (yüzde 17,3) sahip oldu. İstanbul'u, 144 bin 570 konut satışıyla (yüzde 10,8) Ankara, 81 bin 316 konut satışıyla (yüzde 6,1) İzmir izledi.

Konut satış sayısının en düşük olduğu il ise 130 konutla Hakkari oldu. Türkiye genelinde geçen yıl satılan konutların 449 bin 508'i ipotekli, 891 bin 945'i ise diğer satış türünde gerçekleşti.

Yabancılara konut satışı

Yabancılara yapılan konut satışları geçen yıl 2015'e kıyasla yüzde 20,3 azalarak 18 bin 189 oldu. Yabancılara konut satışında ilk sırayı 5 bin 811 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 4 bin 352 konutla Antalya, bin 318 konutla Bursa ve 871 konutla Aydın izledi.

Irak vatandaşları 2016'da Türkiye'den 3 bin 36 konut satın aldı. Irak'ı, bin 886 konutla Suudi Arabistan, bin 744 konutla Kuveyt, bin 224 konutla Rusya ve bin 205 konutla Afganistan vatandaşları takip etti. Türkiye genelinde geçen yıl erkekler yüzde 59,7 payla 801 bin 48, kadınlar yüzde 29,2 payla 391 bin 334 konut sahibi olurken, 29 bin 88 konut (yüzde 2,2) kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.

Aralıkta 142 bin 713 konut satıldı

Konut satışları geçen yılın aralık ayında, aynı yılın kasım ayına göre yüzde 7,6, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,1 artarak 142 bin 713 oldu. Aralıkta konut satışlarında ilk sırayı 25 bin 147 konutla (yüzde 17,6) İstanbul alırken, bunu 15 bin 618 konut satışıyla (yüzde 10,9) Ankara, 8 bin 975 konut satışıyla (yüzde 6,3) İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller 20 konutla Hakkari, 51 konutla Şırnak ve 57 konutla Bayburt oldu.

İpotekli satışlar

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları aralıkta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak 49 bin 76'ya yükseldi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 34,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlardan İstanbul 9 bin 91 konut satışı ve yüzde 18,5 pay aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 43,5 ile Erzincan olduğu görüldü.

AA