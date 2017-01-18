Türkiye’de İlk Kez World of Tanks Turnuvası Yapılacak

Özellikle piyasaya sunulduğu ilk aylarda Türkiye'de oldukça ilgi çeken ve yüksek kullanıcı sayısına ulaşmayı başaran World of Tanks için Türkiye'de ilk resmi turnuvanın y

Güncellenme 18 Ocak 2017 23:43

World of Tanks adıyla yayınlanan ve tank savaşlarını konu alan oyun için Türkiye'de turnuva yapılacağı duyuruldu . İlk kez düzenlenecek turnuvaya ilginin oldukça fazla olması bekleniyor. Son dönemlerde online oyunlara yönelik çok önemli geliştirmeler yapılırken özellikle ödüllü turnuvalar oldukça dikkat çekiyordu. Kullanıcılar hem oyun oynamak hem de yüksek ödüllere sahip olabilmek adına turnuvalara ilgi gösterirken önümüzdeki günlerde World of Tank için yapılacak oyunlarda 4 bin 500 Türk Lirası ve 300 yüz bin oyun altının verileceği belirtildi.

World of Tanks Turnuvası Ne Zaman Başlayacak?

Konu ile ilgili başvurular 24 Ocak tarihine kadar sürecek ve bu tarihe kadar yapılacak başvurular değerlendirilerek turnuvaya geçiş yapılacak. Online ve offline olmak üzere iki farklı şekilde turnuvanın düzenleneceği belirtilirken kullanıcıların tüm bu aşamalarda başarılı bir şekilde savaşı kazanması ve bir üst tura geçmesi gerekiyor.

24 Ocak'ta sona erecek turnuva kayıtlarının ardından turnuva başlangıç tarihi 28 Ocak Cumartesi günü olacak. Saat 18.00 itibariyle başlayacak turnuvada mücadeleler takımlar arasında gerçekleştirilecek. İlk üç arasında yer alacak takımların bir üst tura geçeceği turnuvada yarı finaller 4-5 Şubat tarihlerinde, büyük final ise 12 Şubat Pazar günü oynanacak. Maçlar aynı zamanda Twitch üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.