Türkiye’de Galaxy S7 Nougat Ne Zaman Gelecek?

Türkiye'de yüksek satış rakamına ulaşan Galaxy S7 serisi için Nougat güncellemesinin ne zaman geleceği merak ediliyor.

Güncellenme 10 Ocak 2017 14:11

Samsung'un şu anda piyasadaki en popüler telefon modeli Galaxy S7 serisi olurken bu model için özel olarak güncellemelere devam ediliyor. Kullanıcıların büyük bir bölümü yeni telefon modeli için Android Nougat güncellemesinin gelmesini beklerken, şu ana kadar Samsung cephesinden resmi bir açıklamanın gelmemesi kullanıcılarda hayal kırıklığı yaratıyor.

Android 7.0 Deneyimi Yaşanacak

Bugüne kadar özellikle Türkiye'de Nougat güncellemesi yapan firma sayısı oldukça az olurken Samsung, böyle bir güncelleme sonrası milyonlarca kullanıcının Android 7.0 Nougat kullanmasını sağlayacak. Konu ile ilgili resmi açıklamalar yapılmamış olsa da pek çok farklı iddia ve sızdırma mevcut. Öyle ki Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri için yapılması planlanan Android 7.0 Nougat güncellemesi için 17 Ocak tarihine işaret ediliyor.

Bu bakımdan iddiaların doğru olması halinde Android güncellemesi 17 Ocak tarihi itibariyle cihazlara sunulabilir. Android güncellemesindeki diğer bir soru işareti ise hangi sürümün geleceği. Şu anda Android 7.1 kullanımda olurken üreticilerin büyük bir bölümü Android 7.0 yerine Android 7.1’i tercih ediyor. Bu açıdan Samsung'ta benzer bir stratejiyle telefonlara direk Android 7.1 güncellemesini sunabilir. Kuşkusuz böyle bir hamle telefonlardaki işletim sistemini daha iyi hale getierecke. Sadece pil ömründe dahi yapacağı iyileştirmeler ile dikkat çeken 7 versiyonu, bu açında oldukça kullanışlı.