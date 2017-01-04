Türkiye’de En Çok Volkswagen Satıldı

Türkiye'nin Kasım ayı itibariyle otomobil satışlarındaki güncel rakamları paylaşıldı.

Güncellenme 04 Ocak 2017 16:47

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından yapılan açıklamalarda 2016 yılı içerisinde Türkiye'deki otomobil satış faaliyetleri ile ilgili detaylara ulaşmak mümkün oldu. Yapılan açıklamalarda markalar klasmanında Volkswagen’in birinci olması dikkatlerden kaçmadı.

2016’da Satışlar Arttı

Türkiye'de otomotiv sektöründeki rekabet günden güne artarken 2016 yılında oluşacak tablo merak ediliyordu. Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından yapılan açıklamalarda Otomotiv sektörünün ilk 11 aylık süre içerisindeki rakamları ve satış istatistikleri paylaşılırken 11 aylık süre içerisinde ilk sırada Volkswagen, ikinci sırada Ford ve üçüncü sırada Renault yer aldı.

Son dönemlerde üst sıraları zorlamaya devam eden Volkswagen’in 2016 yılını lider bir şekilde tamamlaması marka için Türkiye'nin en cazip pazarlardan biri olmasını sağladı. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda 2016 yılında otomobil satışlarının daha da arttığı belirtilirken, 2015 yılına göre yüzde 6.16’lık bir artış yaşandı. Bu artış ile birlikte yıl genelinde 648 bin 894 adet araç satıldı.

Peugeot - 30.377

Mercedes-Benz - 36.510

Dacia - 40.332

Hyundai - 44.602

Toyota - 45.029

Opel - 46.764

Fiat - 89.408

Ford - 93.824

Renault - 100.629

Volkswagen - 116.453

Yollarda sıklıkla gördüğümüz Hyundai ve Peugeot gibi markaların sıralamalarda geride kalması dikkatlerden kaçmadı. Buna karşın otomotiv sektörünün gelişmesi ve satışların artması da Türkiye’deki otomotiv sektörünü daha da cazip hale getirdi.