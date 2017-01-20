Türkiye'de bu yıl 200'den fazla şirket 472 fuar düzenleyecek

Türkiye'de bu yıl içinde 200'ün üzerinde fuar şirketi toplam 472 fuar düzenleyecek.

Güncellenme 20 Ocak 2017 12:05

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkan Yardımcısı İlhan Ersözlü, yaptığı açıklamada, son dönemde Türk fuarcılık sektörünün hızla büyüdüğünü söyledi. Ersözlü, bu gelişime paralel olarak, Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere gibi fuarcılık sektöründe dünyanın önemli ülkelerinden fuar şirketlerinin İstanbul'da bazı küçük firmaları satın alarak Türkiye üzerinden bölge coğrafyasına girmeye başladıklarını anlattı.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılı sürece rağmen, son dönemde yapılan tanıtım ve pazarlama çalışmalarıyla fuarcılık sektöründe açığı kapattıklarını dile getiren Ersözlü, "Ülkemize gelen ziyaretçilerin güvenli şekilde gelip gitmelerini sağlayarak ev sahipliği yaptık. Ülkemiz büyük bir ülke. Ne kadar olumsuzluklar da olsa ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Tüm faaliyetlerimiz bu güvene dayalı olarak devam ediyor." diye konuştu.

"Ziyaretçi artarsa döviz girdisi artar"

İstanbul'daki fuar ve kongreler için yurt dışından gelen konukların kalma sürelerinin ortalama 2 gün olduğunu belirten Ersözlü, şöyle devam etti:

"Yurt dışından gelen iş adamları veya firmaların temsilcileri, etkinlik süresince şehirde konaklıyor, alışveriş yaparak ülkelerine dönüyor. Fuarcılığın turizme ve şehirlerin ekonomik hayatına katkısı var. Bursa'ya yurt dışından gelen ziyaretçi ortalama 1,2 gün kalıyor. Biz bu ortalamayı 2 veya 3 güne nasıl çıkarabilirizin üzerinde çalışıyoruz. Ne kadar çok kalırsa o kadar döviz bırakacak.

Bursa'ya gelen ziyaretçi, konaklama, yeme, içme ve gezmesiyle ortalama bin lira civarında harcama yapıyor. İstanbul'a gelen ziyaretçi ortalama 2 gün kalıyor ve harcaması bin 500 dolara kadar çıkabiliyor. Bu harcamaları ve ziyaretçileri ne kadar artırırsak Türkiye'ye döviz girdisini o kadar artırmış oluruz."

AA