Türkiye’de 5G Çalışmaları Hızlanıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Türkiye'de oldukça yoğun bir şekilde çalışırken, 5G için de önemli açılamalar yaptı.

Güncellenme 24 Ocak 2017 15:11

Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda özellikle 4.5G konusunda Türkiye'de önemli bir gelişmenin yaşandı ve şimdi gözlerin 5G çalışmalarına çevrildiği belirtildi. Türkiye'de özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile birlikte mobil internet deneyimi de önemli bir hızlanma yaşanırken 4.5G’ye geçiş sağlanmış ve Türkiye'de internet hızında önemli bir gelişme sağlanmıştı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yapılan yeni açıklamalarda ise artık Türkiye'de gözlerin 5G’ye çevrildiği ve bu konuda önemli çalışmalara başlandığı belirtildi.

5G Geliyor!

Geçtiğimiz günlerde ASELSAN tarafından düzenlenen 5G ve Ötesi Teknolojileri Konferansı'na katılan Bakan Arslan, burada yaptığı açıklamalarda sektör temsilcilerine de önemli mesajlar verdi. Kişilerin 4.5G hizmetlerini en iyi şekilde vermesi gerektiğini ve ardından 5G çalışmalarının daha doğru ve sağlam bir şekilde yapılması gerektiğini söyleyen Ahmet Arslan, ayrıca bakanlık olarak tüm firmalar için destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bakan tarafından yapılan bu açıklamalar ile birlikte özellikle 5G çalışmalarının Türkiye'de daha hızlı bir şekilde yaşanacağı da gösterirken önümüzdeki dönemlerde bu konuda detayların paylaşılması bekleniyor. Yapılan çalışmalar sonrasında Türkiye'de 51 milyon 600 bin kişinin yeni internet hizmetinden yararlanmaya başladığını belirten Bakan Arslan, firmalar için destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Bakan tarafından yapılan bu açıklamalar ile birlikte özellikle 5G çalışmalarının Türkiye'de daha hızlı bir şekilde yaşanacağı da görülürken, önümüzdeki dönemlerde bu konuda detayların paylaşılması bekleniyor. Bakan Arslan özellikle internet hizmet kalitesinin artması ile birlikte bu konuda vatandaşların da ilgi gösterdiğini ve talepte bulunduğunu belirtti.