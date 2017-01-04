Türkiye’de 2016’da Ne Kadar Telefon Satıldı?

Türkiye'de 2016 yılı genelinde ne kadar telefon satışının yapıldığı resmen açıklandı. İşte rakamlar.

Güncellenme 04 Ocak 2017 15:25

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi̇, 2016 yılı genelinde telefon satışları ile ilgili detayları paylaştı.

2016 yılında özellikle Eylül ayına kadar telefon satışları oldukça uygun seviyelerde gerçekleşirken artan kurlar sonrasında telefon satışlarında düşüş görüldü. Buna karşın Aralık ayının son iki haftası itibariyle telefon satışlarında rekor seviyelere ulaşıldı.

Sinan Ekşi’den Önemli Açıklamalar

Konu ile ilgili açıklamalar yapan MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi bugüne kadar yakalanamayan istatistiklerin sadece iki haftalık süre içerisinde yakalandığını ve 2016'nın Aralık ayı itibariyle rekor seviyelerin istatistiklere geçtiğini söyledi. Sinan Ekşi yaptığı açıklamada sadece Aralık ayı içerisinde 421 bin satış gerçekleştiğini söyledi.

Haftalık 300 bin satış ortalamasına sahip olan Türkiye'de Aralık'ın son iki haftasında böylece rekor seviyelere ulaşılmış oldu. Yapılan resmi açıklamalarda 2016'da ay bazında ne kadar satış yapıldığı da paylaşıldı. Yapılan açıklamalara göre aylık satış rakamları ise şöyle oluştu;

Ocak 1.298.000

Şubat 1.175.000

mart 1.142.000

Nisan 1.155.000

Mayıs 1.325.000

Haziran 1.277.000

Temmuz 1.292.000

Ağustos 1.235.000

Eylül 1.175.000

Ekim 1.257.000

Kasım 1.182.000

Ara.16 1.475.000

Toplam 14.988.000