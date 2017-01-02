Türkiye ve Rusya'dan DAEŞ'le ortak mücadele

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre Türk ve Rus hava unsurları Suriye'deki DAEŞ terör örgütüne ait hedefler imha etti.

Güncellenme 02 Ocak 2017 10:11