Türkiye Otomotiv İhracatında AB’ye Yöneliyor!

Türkiye'nin otomobil üretimi noktasında özellikle ihracatında hedef pazara Avrupa.

Güncellenme 10 Nisan 2017 22:36

Yapılan açıklamalarda Avrupa'ya en fazla ihracat yapan ülkenin Türkiye olduğu belirtildi. Türkiye'de özellikle son dönemlerde otomotiv pazarında oldukça etkin bir dönem yaşanıyor. Türkiye’de yapılan üretimler Avrupa'ya ihraç edilerek gelir sağlanırken, Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine en çok ihracat yapan ülke olduğu belirtildi.

2016 yılı içerisinde Türkiye'de 24,2 milyar dolarlık ihracat yapılırken bu ihracatın 19,1 milyar dolarlık kısmı sadece Avrupa'ya yönelik oldu. Bu açıdan önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin Avrupa'ya yönelik yapacağı ihracatlarda gelir daha da artabilir.

Türkiye Sektörde Lider

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önemli bölgelerden birisi olmasını sağlayan bu durum, pazarda Türkiye'nin etkin bir şekilde rol almasını sağlıyor. Üstelik yapılan ihracatlar sayesinde Türkiye'nin ekonomik anlamda güçlenmesi ve yurtdışına otomotiv teknolojisini ihraç etmesi de sağlayabilir. Mart ayı içerisinde ihracat geliri ile tüm zamanların rekorunu kıran Türkiye, özellikle 2017 yılı içerisinde bu konuda hedeflerini de arttırmış durumda. Bu açıdan 2017 yılı itibariyle ülkeni pazarda daha etkin bir şekilde yer alması ve yüksek ihracat rakamları ile aktif bir şekilde rol oynaması yine Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde daha yüksek gelirlere ulaşmasını sağlayacak.

Türkiye'nin ülkelere göre yaptığı ihracat sıralamasında ise özellikle Almanya ilk sırada yer alıyor. Almanya'dan ardından ise İtalya, İngiltere ve Fransa en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında yer alıyor.