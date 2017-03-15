Türkiye-Moldova maçını Kosovalı Nuza yönetecek

A Milli Türkiye takımının 27 Mart Pazartesi günü Moldova ile karşı karşıya geleceği hazırlık maçının hakemliğini Kosova Futbol Federasyonundan Genc Nuza yapacak.

Güncellenme 15 Mart 2017 16:56

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, A Milli Futbol Takımı'nın, Moldova ile 27 Mart Pazartesi günü oynayacağı hazırlık karşılaşmasını Kosova Futbol Federasyonundan Genc Nuza yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçta Nuza'nın yardımcıları Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj olacak.

Müsabakada dördüncü hakemliği ise Alper Ulusoy üstlenecek.

Kaynak:AA