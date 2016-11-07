Türkiye-Kosova maçının biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kosova ile yapacağı karşılaşmanın biletlerinin tamamı satıldı.

Güncellenme 07 Kasım 2016 17:09

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova ile 12 Kasım Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, I Grubu'nda A Milli Takımı'nın 12 Kasım Cumartesi günü Kosova ile oynayacağı maçın biletlerinin tamamının tükendiği belirtilerek, "Biletlere gösterilen ilgiden dolayı tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

Kategorilere göre 50 TL, 30 TL ve 15 TL olan biletlerin gişe satışı bugün başlamıştı.

AA