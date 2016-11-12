Türkiye Kosova karşısında galibiyet arayacak

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde dördüncü maçına bu akşam Kosova ile çıkacak. TV'8'den naklen yayınlanacak olan karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

Güncellenme 12 Kasım 2016 12:00

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’ndaki dördüncü maçında bugün Antalya’da Kosova ile karşılaşacak. Antalya Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve TV 8’den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Karşılaşmada Bognar’ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Zsolt Varga yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ferenc Karako olacak.

İlk 3 maçında galibiyet elde edemeyen, 2 beraberlikle dördüncü sırada yer alan Türkiye, bir puan ve averajla son sıradaki Kosova karşısında 3 puanı hedefliyor. Gruptaki diğer maçlarda, yedişer puanla zirvede yer alan Hırvatistan ile İzlanda, 20.00’de Zagreb’de, 5 puanla üçüncü sıradaki Ukrayna ile bir puanlı beşinci Finlandiya’da 22.45’te Odessa’da karşı karşıya gelecek. Türkiye, hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesi Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, maçla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Barcelona’dan Arda Turan, Galatasaray’dan Selçuk İnan, Beşiktaş’tan Gökhan Gönül ve Beijing Guoan’dan Burak Yılmaz’ı, EURO 2016’dan sonra ilk kez takıma davet etti. Bu 4 futbolcu, EURO 2016’dan sonra 3’ü resmi, biri hazırlık olmak üzere 4 maçta aday kadroya alınmamıştı. Terim’in belirlediği aday kadroya Başakşehir’den Yalçın Ayhan ve Mehmet Batdal ile Feyenoord’dan Bilal Başacıkoğlu ilk kez çağrıldı. Türkiye, Kosova ile yapacağı maçla 545. karşılaşmasına çıkacak. Kırmızı-beyazlılar 93 yıllık tarihinde 286’sı resmi, 258’i özel olmak üzere geride kalan 544 maçta, biri hükmen olmak üzere 204 galibiyet aldı, 126 kez berabere kaldı, 214 kez de rakiplerine yenildi.

TERİM 131'İNCİ MAÇINDA

Kırmızı-beyazlılar teknik direktörlüğün yanı sıra yeni dönemde Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla görev yapan Terim, Türkiye’de bir maçlık ilk deneyimi hariç, üçüncü kez görev yapıyor. Ulusal Takım, Fatih Terim yönetiminde oynadığı 130 maçta biri hükmen olmak üzere 66 galibiyet aldı. Türkiye, Terim’in saha kenarında yönettiği 65’i özel, 65’i resmi maçlarda 32 kez berabere kaldı, 32 kez de mağlup oldu. Terim yönetiminde 194 gol atan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 137 gol gördü.