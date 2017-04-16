Türkiye genelinde referandum sonuçları

Yurt genelinde saat 21.00 itibarıyla "evet" oyları oranı 51,34; "hayır" oyları oranı ise 48,66 oldu.

Güncellenme 16 Nisan 2017 21:51

Türkiye, referandum için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 21.00 itibarıyla "evet" oyları oranı 51,34; "hayır" oyları oranı ise 48,66 oldu. Peki, Türkiye'de daha önceki seçim ve referandum oylamalarında sonuçlar nasıldı? Türkiye genelinde referandum sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz...

18 maddelik anayasa değişikliği için referandum düzenlendi.



Yurt genelinde 55 milyon 319 bin seçmen, oy vermek için 167 bin sandığa gitti.



Seçmenler 32 ilde 07.00-16.00, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullandı.



Türkiye genelinde saat 21.30 itibarıyla sonuçlar yüzde olarak şu şekilde;



Evet: 51,34

Hayır: 48,66



2017 Referandumu'nda açılan sandık sayısı saat 21.30 itibarıyla yüzde 98 oldu. Katılım oranı ise yüzde 84.

NTV