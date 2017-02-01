Türkiye genelinde DAEŞ operasyonu: 449 gözaltı, 120 tutuklu

Ocak ayı süresince Türkiye genelinde terör örgütü DAEŞ'e karşı gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 449 kişi gözaltına alındı. 120 kişi de tutuklandı.

Güncellenme 01 Şubat 2017 12:33

Türkiye'nin terör örgütü DAEŞ'e karşı mücadelesi kararlı biçimde sürüyor. Suriye'nin kuzeyinde TSK tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı ile ciddi anlamda darbe alan terör örgütüne yönelik yurt genelinde de operasyonlar gerçekleştiriliyor. Türkiye'de Ocak ayı süresince gerçekleştirilen DAEŞ operasyonları kapsamında 449 kişi gözaltına alındı, 120 kişi de tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik ocak ayında düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan 449 şüpheliden aralarında yılbaşı gecesi Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen saldırının faili olarak aranan Abdülgadir Masharipov'un da bulunduğu 120'si tutuklandı.

İnsanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla sürerken, polis, jandarma ve hudut birliklerinin geçen ay yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait dokümanlar, silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

DEAŞ saldırılarına karşı mücadele eden ve güvenliğini her geçen gün artırmaya çalışan Türkiye, terör örgütüne yönelik hem yurt içinde hem de yurt dışında çok yönlü mücadele örneği sergiliyor.

Bir yandan yurt içindeki operasyonlarını sürdüren Türkiye, Suriye sınırından teröristlerin geçişini engellemek için de önemli çalışmalar yürütüyor. Türkiye, sınır hattında alınan önlemlerle DEAŞ'a geçit verilmiyor.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Suriye sınırında olduğu gibi yurt içinde de hız kesmeyen operasyonlarda ocak ayında gözaltına alınan 449 kişiden 120'si tutuklandı.

Ortaköy'deki saldırının faili yakalandı

Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen saldırının faili Abdülgadir Masharipov, 17 Ocak'ta İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Ortaköy'deki gece kulübü saldırganının yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında aranan şüpheli Masharipov'un yakalanması için art arda operasyonlar düzenlendi.

Daha önce polisin gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyondan son anda kurtulan Masharipov'un yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bin kişilik özel bir ekip kuruldu.

Esenyurt 911 Sokak'taki bir siteye akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda Masharipov ile 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Kırgız asıllı erkek, 3'ün de Mısır, Senegal ve Somali uyruklu kadınlar olduğu öğrenildi.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı.

Yapılan araştırmada şüphelilerin yakalandıkları adreste uzun süredir kaldıkları, alışveriş ve yer değiştirmede dikkati çekmemek için de siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi.

İstanbul Valisi Şahin, Ortaköy'deki terör saldırganının yakalanmasıyla ilgili, "Bunun DEAŞ adına yapıldığı net." dedi.

İzmir'de, Saldırgan Masharipov ile İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan ve DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 11'i yabancı uyruklu kadın 21 kişi tutuklandı.

İstanbul'da, Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2'si çocuk 17 şüpheliden aralarında saldırının talimatını verdiği belirtilen İlyas Mamaşaripov ile eşi Marhaba Abduloeva'nın da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

Olayla ilgili 13 Ocak'ta ise İstanbul'da gözaltına alınan Çin vatandaşı Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti de tutuklandı.

DEAŞ'ın "kadı"sı tutuklandı

Beşiktaş Ortaköy'deki eğlence mekanına düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve yapılan araştırmalarda terör örgütü DEAŞ'ın bünyesinde "kadı" olarak görev yaptığı tespit edilen zanlı Yasser Mohammed Salem Radown tutuklandı.

Fırat Kalkanı Harekatı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a yönelik ocakta gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

AA