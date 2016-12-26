Türkiye geliri yüksek ülkeler arasına girdi

OECD ülkeler gelir sınırlarında değişiklikler meydana geldiğini ifade ederek Türkiye'nin artık geliri yüksek ülkeler arasında yer aldığını bildirdi.

Güncellenme 26 Aralık 2016 10:24

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), gelişmiş ülkelerdeki düşük büyüme ile gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek büyüme nedeniyle ülkelerin gelir sınıfında değişiklik olduğunu belirtti.

Sabah'ta yer alan haberden edinilen bilgilere göre, OECD, "2015'in orta gelirli ülkeleri Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Endonezya, Kazakistan, Meksika, Güney Afrika ve Türkiye şu anda yüksek gelirli ülkeler" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye yüksek ve sürdürülebilir büyük ülkeler arasında yer aldı

OECD'nin "Küresel Kalkınma Hakkında Perspektifler 2017" raporunda Türkiye, "Yüksek ve Sürdürülebilir Büyüyen" ülkeler klasmanında gösterildi.

Suriyeli göçmenler vurgusu

OECD'nin yayımladığı raporda Türkiye'nin Suriyeli göçmenler için yaptığı harcamalara da değinildi.

Sabah