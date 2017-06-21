Türkiye çeyrek finalde Yunanistan'la karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Yunan ekiple karşı karşıya gelecek.

Güncellenme 21 Haziran 2017 17:10

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçında yarın Yunanistan'la karşılaşacak.

Türkiye ile Yunanistan arasında Prag Arena'da oynanacak çeyrek final karşılaşması, TSİ 16.00'da başlayacak. Karşılaşma NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.

Şampiyonaya Hradec Kralove şehrinde B Grubu'nda başlayan Milli Takım, grup maçlarında fire vermedi. Slovakya, İtalya ve Belarus'un yenen ay-yıldızlılar, namağlup bir şekilde çeyrek finale yükseldi.

Milli Takım'ın rakibi Yunanistan ise C Grubu'nu 3. sırada bitirmesine rağmen çeyrek finale kadar geldi. C Grubu'nda Sırbistan'ı yenip, Fransa ve Slovenya'ya kaybeden Yunanistan, üçlü averajla 3. sırayı alarak 2. tura çıktı. Yunanistan, 2. turda D Grubu'nu 2. bitiren Rusya'yı 62-58'lik skorla geçerek, son 8 takım arasına kaldı.

Kazanırsa Dünya Şampiyonası'nı garantileyecek

Milli Takım, Yunanistan'ı yenmesi durumunda yarı finale çıkacak ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.

Yunanistan'la 2. kez

Türkiye, kadın basketbolunda Yunanistan'la ikinci kez karşılaşacak.

İki ülkenin milli takımları daha önce sadece 1 defa resmi maçta karşı kaşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 1. tur grup maçında Yunanistan'ı 61-50 mağlup etmişti.

Çeyrek final programı

2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda yarın Prag Arena'da oynanacak çeyrek final maçları şöyle:

13.30 Belçika-İtalya

16.00 Türkiye-Yunanistan

19.00 İspanya-Letonya

21.30 Fransa-Slovakya

AA