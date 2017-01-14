"Türkiye Amasia kıtasının iç kesimlerinde kalacak"

Güncellenme 14 Ocak 2017 17:22

ABD ve Japonya’dan bilim insanları yer kabuğundaki kaymaları hesaplayarak Türkiye’nin ‘Amasia’ adı verilen yeni kıtanın iç kesimlerinde kalacağı öngörüsünde bulundu.

Habertürk gazetesinin aktardığına göre, ABD’nin Yale Üniversitesi ve Japonya’nın Deniz ve Yer Bilimleri Teknoloji Enstitüsü araştırmacılarının hazırladığı modele göre yerkabuğundaki kaymalar nedeniyle Asya ile Afrika, Kuzey Amerika ile Güney Amerika kıtaları birleşecek. Ayrıca Asya ve Amerika kıtaları arasındaki Bering Boğazı da ortadan kalkacak ve iki kıta kuzeyden birleşecek. Akdeniz küçük bir iç deniz haline gelirken Türkiye toprakları ‘Amasia’ adı verilen yeni kıtanın iç kesimlerinde kalacak.

