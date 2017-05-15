Türkiye 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda zirvede

Azrbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Tüürkiye aldığı 92 madalya ile zirveye yükseldi.

Güncellenme 15 Mayıs 2017 23:18

4. İslami Dayanışma Oyunları'nın üçüncü gününün ardından Türkiye, 35 altın, 31 gümüş ve 26 bronz olmak üzere toplam 92 madalyayla birinci sıraya çıktı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan üçüncü gün finalleri sonunda 92 madalyayla ilk sırada yer alan millileri, ev sahibi Azerbaycan 33 altın, 23 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 68 madalyayla takip etti.