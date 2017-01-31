Turkcell 5G’ye Hazır!

Son dönemlerde pek çok farklı yeniliği kullanıcılarına sunan Turkcell, 5G için de önemli bir atılım gerçekleştirdi.

Güncellenme 31 Ocak 2017 19:56

Turkcell ile Ericsson arasında yapılan anlaşma ile birlikte Turkcell altyapısının şimdiden 5G’ye yönelik güncellenmeye başlandığı belirtildi. Yıllardan beri altyapı konusunda Turkcell'in en önemli iş ortaklarından birisi olan Ericsson, yeni çalışma ile birlikte Turkcell'in yeni internet deneyimine hazır hale gelmesini sağlayacak.

Türkiye genelinde yapılacak mobil altyapı ile birlikte Ericsson Turkcell ortaklığı, kullanıcıların 5G için uygun bir ortama ulaşmasını sağlayacak. Bu açıdan önümüzdeki dönemlerde Türkiye'de kullanılmaya başlanacak olan 5G Turkcell'in hazır bir hale gelmesi de kuşkusuz en dikkat çeken noktalardan bir tanesi.

5G’ye Şimdiden Hazır!

Önümüzdeki dönemlerde 5G’ye geçişin yapılması ile birlikte özellikle Turkcell'in şimdiden başladığı çalışmaların büyük bir avantaj yaratması bekleniyor. Türkiye'de 4.5G’ye geçişi sırasında en etkin firmalardan birisi olmayı başaran Turkcell, 5G için de benzer bir hız ve geçiş sürecini yönetiyor. Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamalarda yarın için şimdiden hazır olunması gerektiği vurgulanırken Turkcell geleceğe yönelik yapacağı yatırımlar sayesinde Türkiye'deki telekomünikasyon sektöründe en etkin firmalarından birisi olmayı başaracak. Önümüzdeki günlerde kullanıcılara yönelik farklı bilgilerin paylaşılması beklenirken Turkcell, Türkiye'de şimdiden yaptığı çalışmalar ile dikkat çekmeyi başarmış durumda.