Türk Telekom Mobil Servisleri Çöktü Mü?

Türkiye'nin en önemli servis sağlayıcılarından birisi olan Türk Telekom mobil veri hattının çöktüğü iddia edildi.

Güncellenme 20 Ocak 2017 23:05

Akıllı telefon kullanıcılarının Türk Telekom mobil veri ağı üzerinden internet erişimi şu anda sağlanamıyor. Yaşanan sorundan milyonlarca kullanıcının etkilendiği belirtilirken özellikle Twitter gibi sosyal ağlar üzerinden yapılan paylaşımlarda Türk Telekom mobil veri ağında ciddi bir erişim probleminin yaşandığı ve kullanıcıların bu konuda sebebi bilmediği belirtildi.

Resmi Açıklama Gelmedi

Türk Telekom tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadığından dolayı mobil veri iletişiminde sorunun neden kaynaklandığı da bilinmiyor. Özellikle Türkiye genelinde yaşanan bu süreç sonunda Türk Telekom mobil veri ağının çöktüğü ve servislerin kullanım dışı kaldığı gibi çeşitli iddialar da konuşuluyor. Fakat özellikle Türk Telekom tarafından resmi bir açıklamanın yapılmamış olması kafalarda pek çok farklı soru işaretinin de oluşmasına sebep oldu.

Türk Telekom Türkiye'nin en geniş kapsama alanına sahip operatörlerinden birisi olduğu gibi özellikle Avea satın alması sonrasında kullanıcı sayısı çok daha artmış durumda. Servislerde yaşanan arızalar kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcının mağdur duruma düşmesine neden olurken şu anda tek beklenti mobil verinin tekrar sorunsuz bir şekilde kullanıma sunulması ve Türk Telekom tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklamanın yapılması.

Özellikle dün itibarı ile başlayan sıkıntılar, kısa süre içerisinde daha fazla kişi tarafından da rapor edilmeye başlarken şu anda sorunların sona ermediği de sosyal medyada paylaşıldı.