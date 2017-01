Türk tasarımcı Avatar'ın afiş yarışmasında finale kaldı

Hollywood'un bilim kurgu filmi Avatar'ın 2018'de vizyona girecek olan ikinci serisi için açılan afiş yarışmasında Türk tasarımcı Gökşan Özman finale kalmayı başardı.

Hollywood yapımı destansı bilim kurgu filmi Avatar'ın ikinci serisi 2018 yılında vizyona girecek. Antalyalı tasarımcı Gökşan Özman, filmin afişi için 10 proje arasında finale kalmayı başardı.

10 PROJE ARASINDA FİNALE KALDI

Antalyalı tasarımcı Gökşan Özman; Titanik, Yaratık, Terminatör filmlerinin yönetmeni James Cameron'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği 237 milyon dolar bütçeli Avatar filminin ikincisinin afişi için, 10 proje arasında finale kalmaya hak kazandı.

TASARIM VE YAZILIM SEKTÖRÜNDE

ABD'nin New York kentinde Goksan Ozman Desing INC adlı firmasıyla tasarım ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren ve aynı zamanda Antalya merkezli Goksan Ozman Dizayn Ltd. firmasıyla hizmet veren Özman, çekimleri devam eden Avatar 2 filminin afiş tasarımında revizeye gidildiğini söyledi.

İPUÇLARI VARİPUÇLARI VAR

Yapımcı firma, Gökşan Özman'dan filmin içeriğine ilişkin yapılan değişiklikler doğrultusunda, hazırladığı afişte revize yapmasını talep etti. Avatar 2'nin içeriğine ilişkin heyecan yaratıcı ipuçları da verilen afiş tasarımına, ilk filmde 22'nci yüzyılda Pandora adlı uyduda yaşayan Avatar'ların dünyaya geleceğine işaret ediliyor.

KABİLE KÜLTÜRÜ

Gökşan Özman, ilk filmde bir gaz devinin yörüngesinde dönen Pandora adlı uydu veya gezegenin, 3-4 metre uzunluğunda, mavi insansı görünümlü, kabile kültürünü benimseyen, saldırıya uğramadıkları sürece barışçıl olan Na'vi halkına ev sahipliği yaptığını söyledi.

AFİŞ NE ANLATIYOR?

Özman şöyle konuştu: "Proje brifinginde verilen bilgiye göre Jake ile Na'vi prensesi Neytiri'nin çocukları oluyor. Jake, Neytiri ve çocuklarını konu alacak devam filmi, insanlarla mücadele içindeki bir ailenin hikayesini işleyecek ve aynı zamanda bizi ikinci nesille de tanıştıracak. Bu nedenle afiş tasarımında gezegen görseli eklentisi ve ailesinden zorla ayrılacak Jake'in öfke dolu yüzü yer alıyor. "

"BEŞ FİLM AMAÇLANIYOR"

"Bir dünya görseli ve Jake'in öfke dolu bakışıyla ilgili revize istendi. Öngörümüze göre Jake Avatar olarak dünyaya gelebilir. Cameron'un toplamda beş film çekmeyi planladığı düşünülünce aslında hikaye gidişatında taşlar da ufak ufak yerine oturuyor"



Özman, yönetmen Cameron'un filmin çıkış tarihinin değişip değişmeyeceği sorusuna ise "2018'de Noel'e denk getirilmeye çalışılıyor" diye yanıtladı.

