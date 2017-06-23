Türk öğrenciler Viyana'da konser verdi

Türk öğrenciler Viyana'da aldıkları 15 günlük eğitimin ardından müzik eğitim kurumu Superar'ın düzenlediği klasik müzik konserinde sahneye çıktı.

Güncellenme 23 Haziran 2017 17:51

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türk öğrencilerden oluşan 30 kişilik orkestra konserde bazı yerli ve yabancı eserleri seslendirdi.

Bahçeşehir Koleji ve Viyana merkezli müzik eğitim kurumu Superar'ın düzenlediği klasik müzik konserinde sahne alan öğrenciler dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Bahçeşehir Okullarının Müzik Bölümü Başkanı Cemal Çitli ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzik alanındaki yetenekleri ile öne çıkan 30 öğrenci için "müziğin kalbi" Viyana'da iki haftalık Müzik Yaz Okulu Programını hayata geçirdiklerini söyledi.

"Müzik Birleştirir" başlığı altında bir konser düzenleyerek öğrencilerin kazanımlarını sergileme imkanı bulduğunu belirten Çitli, "11 ila 13 yaşlarındaki öğrencilerimiz 15 günlük zaman zarfında müziğin başkenti Viyana'da önemli kazanımlar edindi. Halihazırda müzik eğitimi almış, her biri farklı enstrüman çalabilen ve söyleyebilen çocuklar." ifadelerini kullandı.

Konseri, eski Başbakan Mesut Yılmaz, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ali Kaan Orbay ve eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Dr. Hannes Androsch ile müzikseverler izledi.

AA